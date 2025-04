Van bijstand naar bouw, bij De Bouwpraktijk kan het

In de bouw is het op dit moment alle hens aan dek, volgens brancheorganisatie Bouwend Nederland zijn de komende jaren minstens 60.000 mensen nodig om het personeelstekort op te lossen.

Het is misschien dan wel een druppel op een gloeiende plaat maar toch probeert Simone Koot met haar leerwerktraject De Bouwpraktijk om in korte tijd mensen geschikt te maken voor een baan in de bouw. Van mensen in de bijstand tot statushouders, in een paar maanden tijd leren ze in oefenloodsen op meerdere plekken in Zuid-Holland alle fijne kneepjes van het vak.

Woensdag was een bijzondere dag want niemand minder dan de koning en staatssecretaris Nobel brachten een bezoek aan het project en een van de aanwezigen was de 22-jarige Majed uit Syrië. Hij begon in september zijn leerwerktraject bij De Bouwpraktijk en heeft inmiddels een contract op zak bij een loodgietersbedrijf.