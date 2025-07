UWV overtreedt de wet bij keuringen op arbeidsongeschiktheid doordat er een tekort is aan personeel. Dat zegt de voorzitter van de vereniging van verzekeringsartsen tegen EenVandaag en het AD naar aanleiding van hun onderzoek. Daaruit blijkt dat er te weinig UWV-artsen zijn en dat dit leidt tot veel problemen.

Dossiers die worden afgeraffeld, mensen die alleen telefonisch beoordeeld worden, onrechtmatig verstrekte uitkeringen en overwerkregeling die miljoenen kost om het achterstanden in te halen. Volgens de omroep en de krant zijn er zelfs verzekeringsartsen die een beoordeling vanuit het buiteland doen, bijvoorbeeld vanuit Bonaire.

Het UWV is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verzekeringsartsen beoordelen of mensen nog in staat zijn om te werken, maar daar zit volgens dit onderzoek dus een groot tekort.

Het rommelt al tijden bij het UWV. In oktober vorig jaar vroeg de vakbond nog uitleg aan UWV over de chaos met uitkeringen. Veel mensen zaten daardoor in onzekerheid:

Vanuit een zonnig oord

"We moeten vaststellen dat een beperkt aantal artsen beoordelingen, schriftelijk of telefonisch of eventueel via videobellen doen. Dat kan niet", zegt voorzitter Wim van Pelt van de Nieuwe Orde van Verzekeringsartsen Arbeid & Gezondheid (NOVAG) tegen de krant en de omroep. "Dat is een gevaar voor de kwaliteit. Die collega's zijn onwettig bezig."

De meeste verzekeringsartsen doen gewoon hun werk. Daar is Van Pelt, naast voorzitter zelf ook verzekeringsarts, heel duidelijk over. Maar er is wel iets ernstigs aan de hand. "De hoogste rechtbank op dit gebied - de Centrale Raad van Beroep - is er helder over. Er moet altijd fysiek spreker-contact zijn, op enkele uitzonderingen na."

Dat sommige artsen zelfs in het buitenland zitten, kan echt niet, zegt hij. "Een uitkering toekennen met een telefoontje vanuit een zonnig oord. Het UWV onderneemt er niet echt actie op. Dat vinden wij onwenselijk."

Drastisch besluit

De NOVAG heeft hierom volgens de omroep en krant een "drastisch besluit" genomen. Ze willen hun eigen onafhankelijke medische dienst beginnen. "We keren 30 miljard euro aan uitkeringen uit en dat moet op een zorgvuldige manier gebeuren. Daar hebben zowel de patiënt als de maatschappij recht op, vinden wij", zegt Van Pelt.

Eén probleem: het UWV wil niet in gesprek met de NOVAG over dit voorstel. "Onbegrijpelijk", zegt Van Pelt. "Als een werkgever niet bereid is om een gesprek aan te gaan met een beroepsgroep die essentieel is voor het bedrijf over oplossingen, dan is dat een onwerkbare situatie."

Reactie UWV

Het UWV geeft in een reactie aan de omroep en krant aan dat de organisatie zich de afgelopen jaren onvoldoende bewust is geweest van de knelpunten die zijn ontstaan. Signalen over kwaliteitsrisico's zijn niet op de juiste tafels terechtgekomen. De instantie bevestigt ook dat cliënten soms, alleen in uitzonderlijke gevallen, telefonisch worden beoordeeld na een professionele afweging. Dit om zo de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Ze willen deze situatie doorbreken.

Een eigen medische dienst, zoals de NOVAG voorstelt, ziet het UWV niet zitten. Dit zou een reorganisatie betekenen en daar is de client niet bij gebaat, vindt de uitvoeringsorganisatie.