Uberchauffeurs trekken aan bel voor 'levensgevaarlijk oproepsysteem': 'Kan zo niet'

Uberchauffeurs moeten tijdens hun rit op hun telefoon reageren op nieuwe binnenkomende ritten. Doen ze dat niet, dan lopen ze ritten mis. Sinds enkele maanden moeten ze volgens deze manier werken en dat levert levensgevaarlijke situaties op. Chauffeurs trekken nu aan de bel.

Het nieuwe systeem, genaamd Tripradar, wekt bij veel chauffeurs ergernissen op. Ze willen graag mono rijden, maar worden gedwongen om op hun telefoon te kijken. Er zijn al ongelukken gebeurd en het is wachten op ernstige incidenten, zeggen meerdere chauffeurs. Vakbond FNV roept op tot maatregelen.

Het probleem speelt voornamelijk in de Randstad, omdat daar de meeste Uberchauffeurs rijden. Voorheen was het zo dat er pas ritten binnenkwamen als een chauffeur een rit had afgehandeld met een klant. Dan meldde je je bij de centrale en kreeg je een nieuwe klus. Nu werkt dat niet meer zo.

Hele gevaarlijke situaties

"Nu komen de ritaanvragen binnen bij alle chauffeurs tegelijk. Dat is er niet 1, maar dat zijn er meer. Je kan dus niet wachten met reageren en dat moet je gelijk doen. Dit zorgt voor hele gevaarlijke situaties, omdat je verplicht wordt om op je telefoon te kijken", legt chauffeur Mohamed uit. "Daarom zijn we naar Veilig Verkeer Nederland gestapt, om dit aan te kaarten. Er wordt altijd gezegd dat je mono moet rijden, dat willen we ook, maar het kan op deze manier gewoon niet."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Uber noemt het nieuwe systeem juist een win-winsituatie voor chauffeurs en passagiers. "Het is een win-winsituatie voor zowel chauffeurs, die toegang krijgen tot meer ritten, als passagiers, die meer kans hebben dat hun rit wordt geaccepteerd. Het heeft geen negatieve invloed op de inkomsten van de chauffeur en creëert geen concurrentie tussen chauffeurs." Volgens het bedrijf is het programma een tijd geleden verbeterd naar aanleiding van feedback van chauffeurs. "Sinds we TripRadar hebben verbeterd, is de feedback van chauffeurs positief."

Maar volgens Mohamed zijn de problemen nog niet opgelost. "De meldingen tijdens het rijden blijven nog steeds komen."