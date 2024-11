Tekort aan sociaal advocaten: hulp vinden wordt steeds moeilijker, weet ook Hakan

De Tweede Kamer behandelt donderdag de begroting van Justitie en Veiligheid, met een belangrijk punt op de agenda: de toekomst van sociaal advocaten. De sector verkeert in een diepe crisis. Het aantal sociaal advocaten is in 5 jaar met 13 procent gedaald, zo blijkt uit cijfers van het Kenniscentrum Rechtsbijstand. Voor mensen zoals Hakan Ihtiyar uit Deventer is hierdoor de situatie uitzichtloos.

Dit jaar alleen al zijn 307 advocaten gestopt, terwijl slechts 200 nieuwe instroomden. Vooral jonge advocaten tussen de 20 en 35 jaar verlaten het vak bij bosjes.

De belangrijkste oorzaak van de krimp is de te lage vergoeding voor het harde werk. Sociaal advocaat Pamela de Blieck-Willemsen uit Vaassen weet daar alles van. “De werkdruk is enorm. Ik krijg veel cliënten van ver, werk in het weekend, en ben veel onderweg. Soms steek ik 100 uur in een zaak en krijg ik betaald voor 12", vertelt ze.

Betaalbare juridische hulp

De crisis dreigt verder te escaleren. De komende jaren gaan naar schatting 2500 sociaal advocaten met pensioen, terwijl de instroom stokt. Voor mensen met een laag inkomen, die afhankelijk zijn van betaalbare juridische hulp, betekent dit dat toegang tot recht steeds minder vanzelfsprekend wordt.

Voor mensen zoals Hakan Ihtiyar uit Deventer is de situatie uitzichtloos. Hij woont al 45 jaar in Nederland, sinds 2012 in het bedrijfspand van zijn broer. Na het overlijden van zijn broer meldde hij de woning officieel bij de gemeente. Eerst kreeg hij goedkeuring, maar een week later volgde het bericht dat hij daar toch niet mocht wonen en moest vertrekken. Zelf verdedigen tijdens de hoorzitting lukte hem niet meer.

Hij benaderde tien advocaten en kreeg telkens een afwijzing, totdat advocaat Pamela de Blieck-Willemsen hem deels gratis wilde helpen. Hakan’s verhaal laat zien hoe moeilijk het is om juridische hulp te vinden als je afhankelijk bent van sociaal advocaten.

Advocaten stoppen

De Blieck-Willemsen benadrukt dat sociaal advocaten vaak uit idealisme blijven werken, ondanks de minimale vergoeding. "Ik doe het omdat ik deze mensen niet in de steek wil laten. Maar ik hoor steeds meer collega’s zeggen: ‘Ik doe het niet meer'."