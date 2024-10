Intimidaties en bedreigingen: taxistrijd om klanten in Alkmaar escaleert

Taxichauffeurs in Alkmaar trekken aan de bel: ze hebben last van illegale snorders en taxichauffeurs van andere platforms zoals Uber die de markt 'verzieken'. Zij bieden ritten aan die lager zijn dan de reguliere tarieven, waardoor de taxichauffeurs op de standplaats het nakijken hebben. Het leidt tot onderlinge spanningen en zelfs tot bedreigingen.

Chauffeur Hanif Faqirzada, voorzitter van Taxi Vereniging Alkmaar (TVA), ziet de situatie escaleren. Hij maakt zich enorm zorgen: "Chauffeurs uit andere steden komen hier en zorgen voor onrust, ook chauffeurs van de platformbedrijven zoals Uber. Een collega van ons is ook bedreigd. De intimidatie gaat maar door", zegt hij tegen Hart van Nederland.

Faqirzada ziet dat chauffeurs aanschuiven in de rij bij de taxistandplaats of op korte afstand daarvandaan gaan staan. "Ze mogen niet op de standplaats. Ze vissen naar onze klanten en dat is niet de bedoeling. Het is echt een probleem."

Ingrijpen

De voorzitter vindt dat de gemeente moet ingrijpen. Hij pleit voor een regulering van de taximarkt. "In Haarlem is er bijvoorbeeld ook zo'n regeling. Je moet aan eisen voldoen, dan krijg je een certificaat. De gemeente Haarlem bepaalt dus eigenlijk wie er mag rijden. Alkmaar moet dat ook doen."

Gemeenteraadslid Ruud van Lier van Onafhankelijke Partij Alkmaar heeft vrijdag vragen gesteld aan het college over dit onderwerp. De partij vindt dat de gemeente Alkmaar achterloopt met beleid. "Wij beschermen die standplaatsen amper, in gemeenten om ons heen liggen de oplossingen voor het oprapen."

Van Lier denkt dat de gemeente is overvallen door alle vragen. Onterecht, zegt hij. "TVA heeft al zes maanden geleden een bericht gestuurd naar de gemeente namens vijftig of zestig mensen, dus er staat een hele club die nu de eigen problemen oplost en de gemeente heeft gewoon niet geantwoord. Dat kan niet."

Hart van Nederland heeft de gemeente om een reactie gevraagd, maar die blijft tot op heden uit.