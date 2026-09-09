Radboudumc stopt met gratis soep voor personeel, maar niet vanwege het geld

Medewerkers van het Radboudumc in Nijmegen kunnen vanaf komende maand niet meer rekenen op een gratis kopje soep op hun werk. Het ziekenhuis stopt daarmee omdat de soepen volgens de eigen voedingsrichtlijnen te veel zout bevatten. Dat meldt het ED woensdag.

Het gaat om een gratis bouillon of cup-a-soup die medewerkers regelmatig tijdens een lange dienst nemen. Vanaf 1 oktober komt daar een einde aan. Volgens een woordvoerder past het aanbieden van de soepen niet meer in het beleid van het ziekenhuis op het gebied van gezonde voeding en preventie. "Vanwege het relatief hoge zoutgehalte. Als zorginstelling en werkgever vinden wij het belangrijk om hierin een duidelijk en consistent beleid te voeren", zegt de woordvoerder tegen de krant.

Besparing van 80.000 euro

Met het schrappen van de gratis soepen bespaart het Radboudumc ook geld. Het ziekenhuis geeft daar nu jaarlijks zo'n 80.000 euro aan uit. Toch geeft het ziekenhuis aan dat de financiële besparing niet de belangrijkste reden is voor het besluit. Volgens de woordvoerder staat het gezondheidsbeleid centraal. Voor sommige patiënten blijft bouillon overigens wel beschikbaar. Dat kan als een arts bepaalt dat extra zoutinname om medische redenen nodig is.