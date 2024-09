Wie repareert straks onze auto's nog? Groot personeelstekort bij garages

Elfduizend vacatures en nul aanmeldingen: dat is de nare realiteit in de autobranche. Marinus van Mourik merkt het probleem heel erg in de garage waar hij werkt. Met Wheels Mariënwaerdt, een klassiek auto-evenement, proberen ze dit probleem te verhelpen. Ze nodigen vijfhonderd ROC-leerlingen uit om een praktisch kijkje te nemen in de autowereld.

Het evenement is drukbezocht. Leerlingen krijgen de kans om aan verschillende onderdelen, zoals een motorblok, te sleutelen en er zijn nog meer workshops. In totaal zijn er vijf bedrijven aanwezig. Het doel van deze stands is om leerlingen enthousiaster te krijgen over het werken met auto's. Dit in de hoop dat er mensen tussen zitten die later ook bij de branche ingaan.

Bij Jan van Mourik & ZN Autobedrijven in Geldermalsen hebben ze last van het personeelstekort. Marinus van Mourik merkt op dat het probleem echt een landelijk probleem is. "Een oplossing zou zijn om het vak beter te promoten, er van jongs af aan al aandacht aan besteden. In mijn tijd was dat zoveel meer. Toen waren er drie klassen vol en moesten mensen loten, nu is het nog niet eens een halve klas," aldus Marinus.