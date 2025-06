Veelbesproken palletfabriek IceBear in Steenwijk dicht, omwonenden opgelucht

De veelbesproken palletfabriek IceBear in Steenwijk ligt volledig stil en bereidt zich voor op een faillissementsaanvraag. De productie is gestaakt, het terrein is verlaten en spullen worden afgevoerd. De fabriek, die lange tijd in opspraak was vanwege overlast en schadelijke uitstoot, lijkt daarmee definitief te sluiten – tot groot genoegen van omwonenden. "Ik maak een sprong in de lucht, de overlast stopt hiermee direct."

Volgens buurtbewoners reden afgelopen vrijdag meerdere vrachtwagens af en aan om materiaal op te halen. Ook zou personeel dozen hebben ingepakt. De fabriek zou diep in de schulden zitten, documenten in handen van omwonenden spreken van miljoenen euro’s aan openstaande bedragen.

Voor buurtbewoners is de opluchting groot. Zij voerden jarenlang actie tegen de overlast, die begon nadat IceBear startte met de productie van palletblokjes op basis van restwarmte uit een eigen biomassacentrale. Buurtbewoners meldden gezondheidsklachten zoals ademhalingsproblemen en oogschade, en klaagden over aanhoudend lawaai – vooral 's nachts.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Falend toezicht

De gemeente was volgens bewoners slecht bereikbaar tijdens de recente sluiting, wat de onduidelijkheid vergrootte. Ondertussen lopen er nog meerdere juridische procedures tegen het bedrijf én tegen de gemeente en de omgevingsdienst, vanwege falend toezicht.

De actiegroep benadrukt dat deze procedures worden doorgezet. Zij willen koste wat kost voorkomen dat de fabriek ooit een doorstart maakt.

De eigenaar van de fabriek wil alleen schriftelijk reageren op de sluiting. In zijn reactie bevestigt hij dat hij werkt aan een faillissementsaanvraag. Tegelijk laat hij weten dat hij ook werkt aan een mogelijke doorstart. Het is dus nog maar de vraag hoelang de omwonenden kunnen genieten van de rust.