Opvliegers voor de klas: overgang blijft lastig onderwerp op de werkvloer

Voor de klas staan en ineens overvallen worden door een opvlieger, of midden in een les je concentratie verliezen. Voor veel vrouwen in het onderwijs is het een herkenbaar scenario: de overgang. Toch blijkt het onderwerp op veel werkvloeren nog nauwelijks bespreekbaar. Organisatie Women Inc wil daar deze week verandering in brengen en rijdt met een speciale ‘overgangsbus’ langs scholen om het gesprek op gang te brengen.

Met name in het onderwijs werken veel vrouwen. In de bus kunnen zij in gesprek met een overgangsconsulent en advies krijgen over hoe om te gaan met overgangsklachten tijdens het werk. De actie is onderdeel van de Week van de Overgang.

Zware klachten

Dat zo'n initiatief nodig is, blijkt wel uit de cijfers. Jaarlijks ervaren naar schatting 170.000 vrouwen zulke heftige overgangsklachten dat hun werk eronder lijdt. Toch bespreekt slechts 1 op de 6 vrouwen dit met haar werkgever. En slechts 2 procent van de werkgevers heeft daadwerkelijk beleid voor de overgang. "Ook al merken we dat er steeds meer gepraat wordt over de overgang, zien we nog wel dat werkgevers vaak niet weten wat ze ermee aan moeten", zegt een woordvoerder van Women Inc. "Er vallen ook vrouwen uit om deze reden."

Leerkracht Christine Mulder herkent het allemaal. "Mijn concentratie werd slechter, dat vond ik het meest lastig. Ik was altijd heel accuraat en kon prima zonder agenda. Nu leef ik van lijstjes en dat is zo anders." Ze noemt het gevoel "breinblubber": alsof je hoofd vol watten zit. Ze vertelt dat ze ooit compleet vergat dat ze ergens moest zijn voor werk. "Dat voelt als incapabel."

Voor haar slaapproblemen is Christine onder behandeling bij een slaapcoach. "Die zei: je bent overdag te vol en te druk. Je hebt te weinig momentjes om te ontprikkelen, en dan lig ik dus ’s nachts tweeënhalf uur wakker." Dankzij oefeningen zoals kort ontspannen en het bewust loslaten van spanning voelt ze zich inmiddels beter.

Advies aan werkgevers

Gelukkig krijgt ze begrip van haar werkgever. Maar volgens Women Inc is dat lang niet overal vanzelfsprekend. De organisatie heeft daarom adviezen opgesteld voor werkgevers: zorg voor voldoende pauzemomenten, houd werkplekken koel, en vooral: doorbreek het taboe. "Maak het onderwerp ‘overgang’ zichtbaar. Communiceer het. Er zijn genoeg dingen die je kunt doen als werkgever."