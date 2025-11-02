Terug

Kleine ondernemers snakken naar nieuwe regering: 'Kan niet eens minimumloon betalen'

Werk

Vandaag, 20:27

Er moet nog heel wat gebeuren voor het zover is, maar toch kijken kleine ondernemers nu al reikhalzend uit naar een nieuwe regering. Ze hopen dat er dan echt wat voor hen verandert. Een onderneming hebben is namelijk helemaal niet zo winstgevend meer door allerlei regeltjes.

Veel kleine ondernemers in ons land, en dat is volgens de MKB 83 procent van onze bedrijven, hebben het de laatste tijd steeds zwaarder. Meer de helft van de eigenaren kan zichzelf niet eens het minimumloon uitkeren, blijkt uit een recente Kleinbedrijf Index. Voor sommige ondernemers betekent dat zelfs dat ze uiteindelijk moeten opdoeken.

Onwerkbaar

Horecaondernemer Kjeld Keetmaas uit Purmerend ziet door coronaschulden en hoge personeelskosten geen andere uitweg dan verkoop. "Ik hou van de horeca, maar ik kan mezelf te weinig uitkeren. Ik woon weer bij mijn moeder omdat ik geen huis kan betalen. Mijn relatie is door de stress stukgelopen."

Kjeld wil straks in loondienst gaan werken in de horeca. "Het is krom: een eigen zaak lukt niet, maar in loondienst kan ik beter rondkomen."

Regeldruk

Kjeld is niet de enige ondernemer die hiermee zit. Het is een landelijk probleem, ziet ook MKB Nederland. "Het lijkt alsof de kleine ondernemers in de vergetelheid zijn geraakt", zegt Mieke Ripken, woordvoerder van MKB Nederland.

De regeldruk is volgens Ripken enorm toegenomen. "Ik sprak laatst een kapper die van elke haarverf de stoffen moet noteren. Dat is onwerkbaar." Ze pleit ervoor dat het kleinbedrijf een prominente plek krijgt aan de formatietafel: "We hebben een goed draaiende economie nodig om andere problemen aan te pakken."

Door Redactie Hart van Nederland

