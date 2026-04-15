'Brandweerpost Julianadorp dagen dicht na conflict over claxon'

Werk

Gisteren, 23:15

De vrijwillige brandweerpost in Julianadorp is vier dagen lang gesloten geweest, zo meldt NH Nieuws. Niet door een defecte brandweerwagen of een personeelstekort, maar door het verwijderen van een speciale claxon door de Veiligheidsregio.

Sinds vorige week vrijdag hadden de vrijwilligers hun werk stilgelegd. De speciale claxon die zij op de tankautospuit hadden gemonteerd, werd verwijderd door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Volgens de veiligheidsregio voldeed de claxon met meerdere tonen niet aan de eisen. Uit boosheid legden de vrijwilligers het werk neer, schrijft de regionale omroep. De meldingen bleven echter binnenkomen, waardoor brandweerkazernes in de regio de taken tijdelijk overnamen.

Natuurbranden

De veiligheidsregio is niet te spreken over de actie van de vrijwilligers. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten: ''Juist in een periode met verhoogd natuurbrandrisico wil je dat de brandweerzorg volledig inzetbaar is. Daarom vinden we het belangrijk dat dit in de toekomst niet meer gebeurt en dat we met elkaar blijven praten en samenwerken.''

Na een goed gesprek tussen de vrijwilligers en de veiligheidsregio ging de kazerne deze week weer open.

Door Redactie Hart van Nederland

