Onrust op Tilburgse markt door gedwongen verhuizing

Werk

Gisteren, 14:50 - Update: 2 uur geleden

De weekmarkt in Tilburg ligt overhoop met de gemeente. Ondernemers willen niet vertrekken van hun vertrouwde plek, terwijl de gemeente juist inzet op een verhuizing naar het Stadsforum. Volgens de marktorganisatie dreigt de markt hierdoor deels verloren te gaan, met minder klanten en mogelijk minder kramen.

De aanleiding is een plan van de gemeente om het huidige plein groener en duurzamer te maken. Daarom moet een deel van de markt verhuizen. Een groot aantal kramen staat inmiddels al op de nieuwe plek, maar een groep ondernemers weigert te gaan. Zij vrezen dat hun vaste klanten hen daar niet meer weten te vinden.

Petitie

Marktmeester Mandy Lemmers en andere betrokkenen zijn een fysieke petitie gestart. Op de eerste actiedag werden al meer dan 5.000 handtekeningen opgehaald. De komende weken gaan vrijwilligers opnieuw de markt op om steun te verzamelen.

Voor sommige ondernemers staat er veel op het spel. Kaashandelaar Hans van Beek zegt tegen Hart van Nederland dat hij ruimte nodig heeft voor zijn kraam en personeel. Op de nieuwe locatie zou hij minder plek krijgen, wat gevolgen kan hebben voor zijn zaak. Ook andere verkopers maken zich zorgen over hun inkomsten. "De markt is voor veel mensen juist een betaalbare plek om boodschappen te doen", klinkt het.

De gemeente Tilburg laat in een reactie weten dat er volgens hen genoeg ruimte is op de nieuwe plek voor alle ondernemers. Ook zou er geen sprake zijn van minder kramen. Wel wordt er nog gekeken naar de indeling van de markt. In de komende weken komt de gemeente met meer duidelijkheid over de plannen.

