Regionale postbedrijven vrezen massaontslag door nieuwe wet: 'Ben bang mijn baan te verliezen'

Werk

Gisteren, 20:34

Regionale postbedrijven zijn bezorgd over de nieuwe Postwet, die na de zomer in de Tweede Kamer wordt besproken. In die wet staat dat PostNL straks niet langer verplicht is om post van kleine bedrijven tegen lagere tarieven over te nemen. "Daardoor staan zo'n 4500 banen op de tocht", zegt Jan-Willem te Gussinklo van Business Post, een samenwerkingsverband van 27 bedrijven. De bedrijven starten een landelijke actiecampagne om hun positie veilig te stellen.

Voor bezorgers zoals Nicole uit Roosendaal voelt de dreiging heel persoonlijk. Ze werkt al 13 jaar bij WVS, een sociaal werkbedrijf voor mensen met een beperking, en bezorgt daar zelfstandig de post op de fiets. "Ik ben bang dat ik mijn baan ga verliezen", vertelt ze aan Hart van Nederland. Het werk geeft haar plezier, structuur en sociaal contact in de wijk. "Ik doe dit werk heel graag en ik ben er trots op dat ik de post altijd goed bezorg." Nu vreest ze dat er minder werk komt en dat ze daardoor ook inkomsten kwijtraakt.

Nieuwe Postwet

Volgens Te Gussinklo raakt de wetswijziging de bedrijven hard, omdat één op de vijf brieven buiten het eigen werkgebied valt. "In de Postwet uit 2009 staat dat PostNL onze post tegen een lager tarief moet overnemen. In de nieuwe wet vervalt dat, waardoor PostNL nog meer geld kan vragen. Dan wordt het voor ons onmogelijk om concurrerende aanbiedingen te doen aan zakelijke klanten."

Om aandacht te vragen voor de gevolgen, verzamelen de bedrijven persoonlijke verhalen van bezorgers op de website ziemijlopen.nl en starten ze begin september een petitie in Den Haag.

