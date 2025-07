Nederlanders werken het langst van heel de EU

Nederlanders hebben van alle inwoners van de Europese Unie de langste loopbanen. Dat meldt de Volkskrant. Uit nieuwe cijfers van Eurostat blijkt dat Nederlanders gemiddeld 43,8 jaar werken. Dat is ruim zes jaar langer dan het EU-gemiddelde van 37,2 jaar.

In totaal zijn er zes EU-landen waar mensen gemiddeld meer dan 40 jaar werken: naast Nederland zijn dat Zweden, Denemarken, Estland, Ierland en Duitsland. In Italië en Roemenië ligt de gemiddelde loopbaan onder de 33 jaar.

De lengte van loopbanen in de EU is de afgelopen jaren toegenomen. In 2015 was het gemiddelde nog geen 35 jaar. Alleen tijdens de coronapandemie stagneerde die stijging tijdelijk. Zowel mannen als vrouwen werken tegenwoordig langer, al blijven vrouwen gemiddeld minder jaren betaald werk doen dan mannen.

In Nederland is het verschil tussen mannen en vrouwen kleiner dan gemiddeld: 3,9 jaar tegenover 4,2 jaar in de EU. Nederlandse mannen werken gemiddeld 45,7 jaar, vrouwen 41,8. In Italië is het verschil tussen mannen en vrouwen het grootst, met negen jaar. In een aantal landen is de pensioenleeftijd voor vrouwen lager dan voor mannen.