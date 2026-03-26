Visser Rick stopt met varen door stijgende olieprijs: 'Overheid moet ingrijpen'

Vandaag, 20:46 - Update: 20 minuten geleden

De hoge olieprijzen raken Nederlandse vissers keihard. Visser Rick Zijlstra is al een week niet meer de zee op geweest, simpelweg omdat het te duur is geworden. Zijn boten stilleggen is voor hem de enige optie.

Zijlstra moet zijn twee boten vullen met meer dan 3.000 liter brandstof. Dat kost hem dagelijks ruim 7.500 euro. Voor de oorlog in Iran lag dat bedrag nog rond de 6.000 euro. Het verschil is voor hem niet meer op te brengen. "In de coronatijd hebben we het zwaar gehad. Dit is echt de mokerslag voor de sector. De overheid moet ingrijpen", zegt Zijlstra. Volgens hem dreigen meer vissers hetzelfde besluit te nemen als de prijzen zo hoog blijven.

Grenshoppen

Niet iedereen verliest door de stijgende prijzen. Ondernemer Ralf zag juist een kans en ontwikkelde de app Grenshopper. Daarmee kunnen automobilisten eenvoudig zien of het goedkoper is om je tank vol te gooien in België of Duitsland. De app werd vorige week gelanceerd en staat nu al op nummer 1 in de App Store. Daarmee speelt Ralf in op de groeiende behoefte van mensen om te besparen op brandstof.

Door Redactie Hart van Nederland

