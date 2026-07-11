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Pulsvisserij mogelijk terug na jaren van verbod: 'We kunnen zo weer beginnen'

Werk

Gisteren, 19:39

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De Nederlandse zeevisserij heeft het nog altijd moeilijk. Hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat vissers vaker aan de wal blijven en investeren in nieuwe schepen of technieken is voor veel (kleinere) bedrijven niet haalbaar. Staatssecretaris Silvio Erkens van Landbouw en Visserij wil daarom onderzoeken of pulsvisserij in Europa weer mogelijk kan worden.

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Pulsvisserij werd vijf jaar geleden door het Europees Parlement verboden. Bij deze manier van vissen worden elektrische stroomstootjes gebruikt om platvis op te schrikken. Volgens onderzoek van Wageningen University & Research heeft de techniek verschillende voordelen. Er is ongeveer de helft minder brandstof nodig, de zeebodem wordt minder verstoord en er is minder bijvangst. Ook blijft de kwaliteit van de gevangen vis beter.

Hoop

Voor visser Dirk Kraak uit Den Helder zou dat goed nieuws zijn. Hij heeft zijn pulstuig nog altijd liggen en kan naar eigen zeggen direct weer beginnen als de techniek opnieuw wordt toegestaan. "Het is een duurzame techniek", zegt Kraak. Met pulsvisserij worden platvissen als tong en schol met korte elektrische stroomstootjes opgeschrikt, waarna ze in de netten terechtkomen.

Erkens wil samen met andere Europese landen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om pulsvisserij opnieuw toe te staan. Volgens de onderzoekers zijn wel duidelijke afspraken nodig over hoeveel vis er wordt gevangen en hoe deze techniek samen kan gaan met andere vormen van visserij.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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