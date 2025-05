Na 25 jaar neemt Wouter, die syndroom van Down heeft, afscheid van collega's

In 1995 was Wouter Ritsema van Eck te zien in een reportage van Hart van Nederland. Wouter, die het syndroom van Down heeft, was destijds mogelijk een van de eerste Nederlanders met een verstandelijke beperking die een vast contract kreeg bij Albert Heijn. Nu, 25 jaar later, is het zijn allerlaatste werkdag. Na al die jaren neemt hij afscheid van de winkel, zijn klanten en collega’s. Het wordt een feestelijke bijeenkomst.

Wouter is een gewaardeerde vakkenvuller bij de Albert Heijn in Amersfoort. Volgens collega’s is hij een trouwe en punctuele medewerker.

In 1995 solliciteerde Wouter op verschillende plekken, maar uiteindelijk werd hij bij deze Albert Heijn aangenomen. Zijn bedrijfsleider sprak destijds vol lof over hem, want Wouter nam zijn werk uiterst serieus. Zelf was hij ook erg blij met zijn baan, want thuis zitten, dat was niks voor hem.

Inmiddels is hij 51 en kan hij het zware werk niet meer aan. Daarom was woensdag zijn laatste werkdag.