'Marechaussee schorst medewerker na uiten kritiek op Israël in privégesprek'

De Koninklijke Marechaussee heeft een medewerker geschorst vanwege uitspraken over Israël en andere gevoelige onderwerpen. Zijn advocaat Michael Ruperti heeft dat na berichtgeving van het AD bevestigd. In de coronaperiode kwam de medewerker al in opspraak nadat hij had opgeroepen tot een mars tegen kindermisbruik.

De schorsing volgt volgens Ruperti nadat onder meer gesprekken van de medewerker in de privésfeer zijn afgeluisterd door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De medewerker kreeg hierover maandag een brief van de dienst. Hij zou onder meer gezegd hebben dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu een oorlogsmisdadiger is. Ook zou hij twijfels hebben geuit over de rol van grote banken in de wereldpolitiek.

Overigens staat in de brief van de dienst ook dat de medewerker zou weigeren om Joodse scholen te bewaken, maar dit is volgens Ruperti onwaar.

Ontslag

Die uitspraken en zijn acties uit het verleden maken volgens Ruperti dat hij nu geschorst is en naar verwachting ook ontslagen wordt. De advocaat begint een procedure tegen de MIVD over het afluisteren van onder meer gesprekken tussen hem en de medewerker. Als het tot ontslag komt dan zal hij dat aanvechten.

