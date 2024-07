Je werkgever registreert vanaf vandaag hoe en hoeveel je reist

Werkgevers met meer dan honderd mensen in dienst, moeten vanaf maandag bijhouden hoe en hoeveel kilometer zij van en naar het werk reizen. Hiermee wil de overheid in kaart brengen hoeveel CO2 er wordt uitgestoten door woon-werkverkeer.

De zogeheten Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit, die vooral bedoeld is om organisaties aan het denken te zetten over hun CO2-uitstoot, is deel van het Klimaatakkoord. In dit akkoord staan afspraken om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren.

Hier bekijk je meer video's over werk 1:14 'Korte broek oké, maar déze kleding kan echt niet op het werk' SPEELT AF 'Korte broek oké, maar déze kleding kan echt niet op het werk' 2:02 Jongeren strijden voor minimumloon: 'Jeugdloon is schijtloon!' 2:10 Gaan we allemaal over naar de vierdaagse werkweek? 2:05 Bouwsector maakt jeugd enthousiast: 'Bij ons wordt Minecraft werkelijkheid' 2:18 Steeds meer werkgevers staan te popelen om asielzoekers in dienst te nemen 1:41 Werkgevers lokken personeel met extraatjes

Voor werknemers betekent dit dat ze door hun werkgever gevraagd kunnen worden hoe zij naar hun werk reizen. Bij veel bedrijven zijn deze gegevens al bekend omdat mensen bijvoorbeeld een leaseauto hebben of declaraties indienen voor gemaakte kilometers. Als dat niet zo is, kan een werkgever een enquête uitsturen waarin gevraagd wordt hoe iemand naar het werk reist en hoeveel kilometers diegene maakt.

Uitstootplafond

In 2026 bekijkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of de CO2-uitstoot onder het gesteld uitstootplafond is gebleven. Mocht dat niet zo zijn, dan krijgen werkgevers een maximale CO2-uitstoot opgelegd. Om de uitstoot te verminderen kan een werkgever bijvoorbeeld thuiswerken motiveren of fietsen ter beschikking stellen.