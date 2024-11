Fase 2 van renovatie Nachtwacht is begonnen: 'Net een tutorial van Nikkie de Jager'

Het is tijd voor fase 2 van de restauratie van de Nachtwacht. Het meesterwerk van Rembrandt krijgt zoals we dat in de volksmond zouden noemen een facelift. De professionele terminologie: de Nachtwacht zal worden ontdaan van de vernislaag. En wat betekent dat dan? De geel/bruinige kleur die nu over het doek zit, zal plaatsmaken voor de originele kleuren. En zo is het kunstwerk ook beter te bewaren voor de toekomst.

Het werk vindt plaats voor de ogen van bezoekers, in de glazen ruimte van de Nachtwachtzaal. Hart van Nederland was erbij. Bekijk in de video hierboven hoe dat eruitzag.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het project is het grootste onderzoek- en restauratieproject ooit voor het kunstwerk. "De start van de restauratie is spannend. Met het weghalen van de vernis komt de veelbewogen levensloop van de Nachtwacht bloot te liggen. Het zal een unieke ervaring zijn voor het publiek om dit van zo dichtbij te kunnen volgen", zegt directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbits.

Hoe gaat het in zijn werk?

De vernislaag, die is aangebracht tijdens de restauratie in 1975 en 1976, wordt verwijderd door een speciaal absorberend doekje. Dat doekje wordt 60 seconden tegen het oppervlak van de Nachtwacht aan gehouden zodat de vernis wordt opgenomen. Resten worden met een wattenstaafje met oplosmiddel onder een microscoop verwijderd.

Hoe lang dit gaat duren? "Er staat geen klok bij, dat zal meerdere jaren zijn. Het nodigt ons, denk ik, allemaal uit om eens in de zoveel tijd terug te komen hier naar het Rijksmuseum en te komen kijken van: hoe staat de Nachtwacht er nu bij? En wat zijn ze aan het doen? In welke fase zitten we van het onderzoek en de uitvoering?", zegt Pieter Roelofs van het Rijksmuseum.