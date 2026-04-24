Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Brandweerkeuring leidt tot gezondheidsproblemen: vier mensen gereanimeerd na test

Brandweerkeuring leidt tot gezondheidsproblemen: vier mensen gereanimeerd na test

Werk

Vandaag, 20:04

Link gekopieerd

Als je bij de brandweer werkt, moet je regelmatig medische keuringen ondergaan. Sinds januari 2024 moesten zeker vier brandweermannen tijdens of na zo’n keuring worden gereanimeerd. Daarnaast kregen nog vier mensen ernstige gezondheidsproblemen, zoals een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van de Veiligheidsregio Drenthe.

Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is een verplichte keuring die uit vier onderdelen bestaat. De tests zijn zo opgesteld dat ze aansluiten bij de werkzaamheden in de praktijk, zoals het verslepen van een pop van 80 kilogram, het klimmen over hekken en traplopen.

Waar bestaat de PPMO uit?

Het PPMO bestaat uit vier onderdelen:

1. Een medische vragenlijst: dit wordt gedaan om de belastbaarheid, verwerkingsvermogen en de gezondheidsklachten van de deelnemer in kaart te brengen.

2. Biometrische test: een PAR-Q vragenlijst, hiermee kijken ze of het veilig is om lichamelijke inspanning te verrichten.

3. Brandbestrijdingstest

4. Traplooptest

Later worden meerdere onderdelen getest.

Leeftijd gebonden

Jaarlijks word je getest op je fitheid, meldt Brandweer Nederland. Afhankelijk van je leeftijd verschilt hoe vaak je deze keuring moet doen. Medewerkers tot 40 jaar moeten eens in de vier jaar een PPMO afleggen. Ben je tussen de 40 en 50 jaar, dan moet je dit eens in de twee jaar doen. Boven de 50 betekent dat je elk jaar een PPMO moet afleggen.

Volgens de onderzoekers loopt de brandweer een “behoorlijk moreel en juridisch risico”. Zij adviseren om deelnemers voorafgaand aan de keuring te laten screenen op hartproblemen.

Door Donna Elbertsen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.