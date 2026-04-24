Brandweerkeuring leidt tot gezondheidsproblemen: vier mensen gereanimeerd na test

Als je bij de brandweer werkt, moet je regelmatig medische keuringen ondergaan. Sinds januari 2024 moesten zeker vier brandweermannen tijdens of na zo’n keuring worden gereanimeerd. Daarnaast kregen nog vier mensen ernstige gezondheidsproblemen, zoals een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van de Veiligheidsregio Drenthe.

Het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) is een verplichte keuring die uit vier onderdelen bestaat. De tests zijn zo opgesteld dat ze aansluiten bij de werkzaamheden in de praktijk, zoals het verslepen van een pop van 80 kilogram, het klimmen over hekken en traplopen.

Waar bestaat de PPMO uit? Het PPMO bestaat uit vier onderdelen: 1. Een medische vragenlijst: dit wordt gedaan om de belastbaarheid, verwerkingsvermogen en de gezondheidsklachten van de deelnemer in kaart te brengen. 2. Biometrische test: een PAR-Q vragenlijst, hiermee kijken ze of het veilig is om lichamelijke inspanning te verrichten. 3. Brandbestrijdingstest 4. Traplooptest Later worden meerdere onderdelen getest.

De brandweer maakt veel mee, ook dieren in nood. Zo legde de brandweer uit hoe je een paard uit het water redt:

2:37 Zo red je een paard uit het water

Leeftijd gebonden

Jaarlijks word je getest op je fitheid, meldt Brandweer Nederland. Afhankelijk van je leeftijd verschilt hoe vaak je deze keuring moet doen. Medewerkers tot 40 jaar moeten eens in de vier jaar een PPMO afleggen. Ben je tussen de 40 en 50 jaar, dan moet je dit eens in de twee jaar doen. Boven de 50 betekent dat je elk jaar een PPMO moet afleggen.

Volgens de onderzoekers loopt de brandweer een “behoorlijk moreel en juridisch risico”. Zij adviseren om deelnemers voorafgaand aan de keuring te laten screenen op hartproblemen.