Corona nekt burgemeester Wijdemeren, ze vertrekt om aanhoudende klachten

De burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren, Crys Larson, heeft woensdag haar vertrek aangekondigd. Door gezondheidsproblemen stopt ze wanneer haar huidige termijn volgende maand afloopt. Ze wil geen nieuwe termijn.

Larson (VVD) werd in 2019 burgemeester. In oktober 2023 legde ze haar taken neer omdat ze te veel last had van langdurige coronaklachten. "Ondanks hevige vermoeidheid, pijn en andere aanhoudende klachten wilde ik mijn werk niet loslaten - het was te waardevol. Maar ik heb te lang doorgezet met een lichaam dat dat niet kon dragen. Dat leidde uiteindelijk tot mijn uitval", schreef ze woensdag in een brief aan de raad.

Sindsdien werd haar functie waargenomen, eerst door Charlie Aptroot en daarna door Mark Verheijen. Larson probeerde te herstellen, maar meldt nu "dat volledig herstel voorlopig niet mogelijk is. Wat rest is het leren omgaan met de symptomen, in de hoop op enige verbetering in mijn dagelijks leven."

Wijdemeren heeft ongeveer 25.000 inwoners. De gemeente wil op 1 januari 2027 opgaan in buurgemeente Hilversum.

