Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Corona nekt burgemeester Wijdemeren, ze vertrekt om aanhoudende klachten

Corona nekt burgemeester Wijdemeren, ze vertrekt om aanhoudende klachten

Werk

Vandaag, 18:16

Link gekopieerd

De burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Wijdemeren, Crys Larson, heeft woensdag haar vertrek aangekondigd. Door gezondheidsproblemen stopt ze wanneer haar huidige termijn volgende maand afloopt. Ze wil geen nieuwe termijn.

Larson (VVD) werd in 2019 burgemeester. In oktober 2023 legde ze haar taken neer omdat ze te veel last had van langdurige coronaklachten. "Ondanks hevige vermoeidheid, pijn en andere aanhoudende klachten wilde ik mijn werk niet loslaten - het was te waardevol. Maar ik heb te lang doorgezet met een lichaam dat dat niet kon dragen. Dat leidde uiteindelijk tot mijn uitval", schreef ze woensdag in een brief aan de raad.

Sindsdien werd haar functie waargenomen, eerst door Charlie Aptroot en daarna door Mark Verheijen. Larson probeerde te herstellen, maar meldt nu "dat volledig herstel voorlopig niet mogelijk is. Wat rest is het leren omgaan met de symptomen, in de hoop op enige verbetering in mijn dagelijks leven."

Wijdemeren heeft ongeveer 25.000 inwoners. De gemeente wil op 1 januari 2027 opgaan in buurgemeente Hilversum.

Er zijn veel mensen die nog steeds last hebben van corona:

Expertisecentrum opent voor post-COVID patiënten: Jane krijgt weer hoop
1:52

Expertisecentrum opent voor post-COVID patiënten: Jane krijgt weer hoop

Door ANP/Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.