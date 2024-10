Nederlanders zien loon fors stijgen: deze sectoren profiteren het meest

De cao-lonen in Nederland zijn in het afgelopen kwartaal met gemiddeld 6,8 procent gestegen. Dit is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een van de grootste stijgingen in meer dan veertig jaar. Werknemers zagen hun salaris flink groeien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De hoge loonsverhogingen zijn deels te danken aan de stijgende inflatie. Vakbonden hebben deze situatie aangegrepen om stevige looneisen te stellen, en dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

In 2023 bleek dat de lonen van mannen vaak nog hoger liggen dan dat van hun vrouwelijke collega's:

2:09 Hoe dichten we de loonkloof tussen mannen en vrouwen?

Grote stijgingen in vastgoed en horeca

Vooral werknemers in de vastgoedsector, waaronder woningcorporaties, profiteren flink. Zij kregen er gemiddeld meer dan 12 procent bij. Dit wordt door CBS-econoom Frank Notten omschreven als een inhaalslag, omdat hun lonen eerder achterbleven. Ook in de horeca stegen de lonen aanzienlijk, met bijna 11 procent. Dit is vooral het gevolg van de verhoging van het minimumloon.

Werkgevers uiten hun zorgen over de stijgende loonkosten. Volgens de werkgeversvereniging AWVN kunnen de loonsverhogingen de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven verzwakken. Toch blijven vakbonden, zoals FNV, aandringen op nog hogere lonen. Vicevoorzitter Zakaria Boufangacha benadrukt dat koopkrachtherstel nodig is voor veel Nederlanders die moeite hebben om rond te komen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Hart van Nederland/ANP