Boete als je baas je appt na werk, is dat ook iets voor Nederland?

Na werk, in je eigen tijd nog appjes of mailtjes beantwoorden van je werk? Voor de een geen probleem, de ander denkt 'mij niet bellen'. In Australië hebben werknemers sinds deze week 'recht op onbereikbaarheid'. Is het iets voor bij ons?

Volgens arbeidspsycholoog Marina Wakker zeker wel. "We merken dat er op werk, maar eigenlijk in onze gehele maatschappij, niet veel wordt nagedacht over dat mensen moeten kunnen afschakelen en vrije tijd nodig hebben", zegt Wakker tegen Hart van Nederland.

Wat vinden mensen in Nederland zelf van het voorstel? Hart van Nederland vroeg het aan mensen op straat. De antwoorden zijn te zien in bovenstaande video.

"Mensen vinden het vooral heel lastig om hun grenzen aan te geven. We merken bij mensen die dat uiteindelijk toch hebben gedaan, dan er echt naar wordt geluisterd. De drempel is soms alleen hoog om dat te doen, bijvoorbeeld als jouw leidinggevende ook zelf bijna overloopt", gaat Wakker verder. "Ik denk dat we tegenwoordig ook met hoge verwachtingen leven en dat dit samen met personeelstekort niet meehelpt."

Oplossing?

Daarom denkt ze dat zo'n wetsvoorstel als in Australië kan bijdragen aan een oplossing. Een hele oplossing zal het niet zijn, maar "zo'n wetsvoorstel kan zorgen voor meer aandacht voor het onderwerp. Het kan een signaal afgeven of bewustzijn creëren."