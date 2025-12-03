Volg Hart van Nederland
Bijna half miljoen boete voor inzetten illegale werknemers bij GP Zandvoort

Bijna half miljoen boete voor inzetten illegale werknemers bij GP Zandvoort

Werk

Vandaag, 11:24

Tijdens de Grand Prix 2024 in Zandvoort heeft een uitzendbureau uit Rotterdam zestig vreemdelingen zonder vergunning aan het werk gezet. De mensen kwamen voornamelijk uit Colombia en werkten als afwasser, keukenhulp of op andere plekken in de horeca of catering, meldt de Nederlandse Arbeidsinspectie woensdag.

Het Rotterdamse bureau heeft een boete van 427.500 euro gekregen. Omdat het bedrijf waar de mensen kwamen werken naliet te controleren of deze mensen wel ingehuurd mochten worden, krijgt ook dit bedrijf een boete. Die komt op 405.000 euro.

Ook dit jaar zijn weer overtredingen vastgesteld, nu bij een ander uitzendbureau. Er waren elf jongeren aan het werk, van wie twee 15-jarigen. Ze maakten lange dagen en werkten 's nachts, wat niet mag. Een persoon mocht niet in Nederland werken en deed zich voor als iemand anders. Boetes voor dit bureau volgen nog.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

