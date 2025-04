Bandenfabriek Apollo Enschede gaat sluiten, 500 medewerkers op straat

De bandenfabriek van Apollo in Enschede sluit volgend jaar zomer. De dochteronderneming van het Indiase Apollo Tyres wijt de sluiting aan "macro-economische verstoringen, sterke stijgingen van energie- en arbeidskosten en een afname van de vraag naar Spacemaster- en Agri-banden". Ongeveer vijfhonderd medewerkers van de fabriek, voorheen bekend als Apollo Vredestein, verliezen hun baan.

Bij een reorganisatie in 2020 verdween al de helft van de banen en werd een deel van de productie naar Hongarije verplaatst. "Deze initiatieven hebben geresulteerd in enkele besparingen, maar de meeste besparingen zijn volledig tenietgedaan door de almaar stijgende inflatie. Helaas zal de hoge kostensituatie naar verwachting aanhouden, waardoor winstgevende productie in Enschede op de lange termijn op geen enkele manier haalbaar is", zegt Benoit Rivallant, voorzitter van de Nederlandse tak, in een persbericht.

CNV en FNV reageren geschokt. De vakbonden zien de sluiting in een bredere trend van industriële bedrijven die Nederland verlaten door de hoge productiekosten. "Wederom hebben hoge energiekosten en inflatie een rol gespeeld bij de beslissing om het productieproces naar een ander land te verplaatsen. Wat ons betreft ligt er een rol voor de overheid in het gelijktrekken van de Nederlandse concurrentiepositie", zegt CNV-onderhandelaar Nicole Engmann.

Industriebeleid

Volgens FNV-bestuurder Monique Daamen heeft "de landelijke politiek te lang gewacht met industriebeleid". "Nu is dus ook Apollo de dupe, naast alle andere bedrijven die recent al hebben laten weten dat ze dichtgaan", verwijst ze naar onder meer de vorige maand aangekondigde sluitingen van twee chemische fabrieken in de Rotterdamse haven.

Engmann zegt dat het nu aan de ondernemingsraad van Apollo is om te kijken of het bedrijf alles zorgvuldig heeft gedaan. In 2020 besloot het bedrijf na overleg met de or het banenverlies terug te brengen van 750 naar maximaal 528.

Apollo heeft in Nederland ook nog mensen in dienst voor onderzoek en ontwikkeling. Over hun toekomst is niks bekendgemaakt.

ANP