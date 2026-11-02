Bladluis teistert Nederlandse kwekers: 'Je ziet je gewas verpieteren'

De bladluis zorgt voor grote problemen bij Nederlandse groente- en fruittelers. Door het warme weer en het verdwijnen van steeds meer bestrijdingsmiddelen zijn de insecten moeilijk onder controle te houden. Bij paprikakwekerij Moors in het Brabantse Asten-Heusden ging afgelopen seizoen maar liefst 30 tot 40 procent van de oogst verloren. En volgens deskundigen dreigt het probleem de komende jaren alleen maar groter te worden.

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Voor Hannie Moors begon de ellende al in december, toen de nieuwe paprikaplanten net in de kas stonden. De bladluizen verspreidden zich razendsnel en tastten de planten aan. "Je ziet je trots, je mooie gewas, voor je ogen naar de galemiezen gaan. Daar wordt je intens verdrietig van", vertelt ze aan Hart van Nederland. Eind april vreesde ze zelfs dat de hele kas leeggeruimd moest worden. Uiteindelijk lukte het om de planten te redden, maar de financiële schade was groot.

Steeds minder middelen tegen bladluis

Volgens Guido Halbersma, specialist in bladluisbestrijding, worden de gevolgen van uitbraken steeds ernstiger. Veel chemische bestrijdingsmiddelen zijn inmiddels verboden, waardoor kwekers vooral afhankelijk zijn van natuurlijke vijanden zoals lieveheersbeestjes. Die kunnen een plaag helpen voorkomen, maar zijn volgens hem vaak niet voldoende als de bladluizen zich eenmaal massaal hebben verspreid.

Ook Glastuinbouw Nederland maakt zich zorgen. De brancheorganisatie noemt bladluis een van de grootste uitdagingen voor de sector. Onder gunstige omstandigheden kan een bladluispopulatie zich binnen enkele dagen verdubbelen. Wat begint met een paar insecten, kan daardoor binnen enkele weken uitgroeien tot duizenden bladluizen die de oogst aantasten.

'Een leger aan beestjes'

Bij kwekerij Moors werd uiteindelijk alles uit de kast gehaald om de paprika's te redden. Medewerkers verwijderden bladeren, pasten de temperatuur in de kas aan en gebruikten een groen bestrijdingsmiddel.

Ook werden tot wel tien keer zoveel natuurlijke vijanden ingezet als normaal. Hannie pleit ervoor dat kwekers bij ernstige uitbraken meer mogelijkheden krijgen om in te grijpen. Volgens Glastuinbouw Nederland wordt ondertussen onderzoek gedaan naar nieuwe biologische bestrijdingsmethoden.