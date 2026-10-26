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'Wegwerkers bespuugd, geslagen en gebeten: tientallen ernstige incidenten'

Werk

Vandaag, 06:28

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Wegwerkers krijgen tijdens hun werk te maken met flinke agressie. Ze worden uitgescholden, bespuugd, geslagen en zelfs aangereden. Onlangs belandde een bouwvakker op de Eerste Hulp nadat een boze voorbijganger hem in zijn arm had gebeten. Bouwbedrijven starten maandag een landelijke campagne om het geweld aan te pakken, meldt De Telegraaf.

Hoe ernstig de situatie is, blijkt uit ervaringen van aannemersbedrijf Mobilis. Bij werkzaamheden aan de Amsterdamse Rozengracht werden afgelopen jaar 35 ernstige incidenten geregistreerd.

Volgens projectdirecteur Rick van Lent is dat slechts een deel van het probleem. De agressie liep zo hoog op dat het bedrijf dit voorjaar dreigde de werkzaamheden stil te leggen.

Ook bij de afgesloten Papendrechtsebrug ging het mis. Daar reed iemand met een tractor door de afzettingen tot aan de rand van de brug.

Zes op tien wegwerkers slachtoffer

Uit eerder onderzoek van TNO blijkt dat 60 procent van de wegwerkers agressie meemaakt. Landelijke incidentcijfers ontbreken.

Bouwend Nederland roept automobilisten met de nieuwe campagne op rustiger te rijden en rekening te houden met mensen die langs de weg werken.

Door Redactie Hart van Nederland
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