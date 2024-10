Kosten voor vervoer stijgen explosief: modale gezinnen raken in de knel

Reizen met de auto of het openbaar vervoer is voor veel gezinnen en stellen met een modaal inkomen niet meer te doen. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud), uitgevoerd in opdracht van de Mobiliteitsalliantie. Zonder op andere uitgaven te besparen, lopen deze huishoudens maandelijks tussen de 200 en 900 euro tekort voor hun mobiliteitskosten.

Sinds 2015 zijn de kosten voor vervoer met bijna 30 procent gestegen, terwijl de inflatie in dezelfde periode met 26 procent toenam.

Eind september kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een onderzoek waaruit blijkt dat het openbaar vervoer in Nederland ook steeds minder goed is geregeld. Zo worden scholen, ziekenhuizen en supermarkten slechter bereikbaar:

0:47 PBL: voorzieningen en werk slechter met ov bereikbaar geworden

Gevolgen

De alliantie, waarin onder andere ANWB, NS, BOVAG en Bouwend Nederland vertegenwoordigd zijn, waarschuwt dat dit probleem veel groter is dan eerder gedacht. "Uit eerder onderzoek bleek dat 10 procent van de Nederlanders moeite heeft om van A naar B te komen, maar deze groep blijkt nu veel groter," aldus de alliantie.

De gevolgen zijn volgens de alliantie verstrekkend. Naast een aantasting van de bestaanszekerheid en gezondheid, wordt ook het sociale leven van veel mensen geraakt door de hoge vervoerskosten. "Het raakt het sociaal weefsel van onze samenleving," stelt de alliantie.