Curatoren stellen eigenaar aansprakelijk van failliet Big Bazar en willen dat hij 45 miljoen aftikt

De bestuurder van het bedrijf achter de omgevallen winkelketen Big Bazar is door de curatoren aansprakelijk gesteld. Dat staat in het vijfde faillissementsverslag. Eigenaar Heerke Kooistra kocht de keten in 2021, die vorig jaar failliet werd verklaard na financiële problemen en steeds meer klachten over onbetaalde rekeningen.

De aansprakelijkheid zelf staat nog niet vast, omdat de bestuurder zich nog kan verweren, zegt een van de curatoren tegen het Financieele Dagblad. Volgens die krant impliceert de zet van de curatoren dat zij vinden dat Kooistra fouten heeft gemaakt in de periode voorafgaand aan het faillissement, waardoor hij mogelijk moet opdraaien voor een tekort van zo'n 45 miljoen euro.

De bestuurder van Big Bazar is bovendien zelf bankroet. In het volgende faillissementsverslag wordt mogelijk meer bekend over de aansprakelijkheidsstelling.

In bovenstaande video zie je dat er meer exclusieve winkels komen, terwijl bijvoorbeeld de groenteboer het lastig heeft. Zo verandert het straatbeeld voortdurend als het gaat om winkels.

De rechtbank in Amsterdam verklaarde Big Bazar vorig jaar september failliet. De koopjesketen kwam destijds naar eigen zeggen in de problemen door de forse prijsstijgingen in de winkelstraat, waardoor klanten minder gingen uitgeven. Kooistra hoopte lange tijd een bankroet af te kunnen wenden door verlieslatende winkels te sluiten.

De keten deed in de zomer van 2023 nog verschillende pogingen om het bedrijf van de ondergang te redden, via verzoeken om een schuldenexpert aan te laten wijzen die orde op zaken zou kunnen stellen. Door boze verhuurders en leveranciers ingediende aanvragen voor een bankroet kwamen daardoor telkens in de wacht te staan Op het moment van faillissement had Big Bazar nog zo'n negenhonderd werknemers en meer dan honderd winkels.

ANP