Benzineprijs is door waarde Amerikaanse dollar weer aan stijging begonnen

Dat de benzineprijs continu verandert, is geen geheim. Na een hoge piek in april begon de adviesprijs voor benzine aan een daling die duurde tot en met september. Vanaf oktober is de prijs opnieuw aan een stijging begonnen. En dat komt vooral doordat de Amerikaanse dollar in waarde is gestegen. Dat meldt Paul van Sems, directeur van United Consumers.

Eind september kwam de prijs tot een maximum van 2,062 euro, daarna begon weer een stijging. Momenteel is de adviesprijs voor benzine 2,156 euro. Een verschil van bijna 10 cent in iets meer dan een maand tijd. Wanneer die stijging zal stoppen is koffiedik kijken, aldus Van. "Het heeft voornamelijk te maken met de koers van de euro en de dollar. De dollar is momenteel flink in waarde gestegen, wat de euro dus minder waard maakt", legt Van Sems uit.

Hoe je kunt besparen op je benzine zie je in de video hierboven.

Benzine wordt gemaakt van ruwe olie, een wereldproduct dat wordt verhandeld in dollars. Als de dollar duurder wordt, wordt de benzineprijs dus ook duurder. Of het stijgen van de waarde van de dollar in directe verbinding staat met Trump, durft Van Sems niet te zeggen. "Het is wel echt direct verbonden met die koers, helaas kan ik dat niet voorspellen. Als ik wist hoe de koers van de dollar zou lopen, dan was ik een rijke man geweest", grapt hij.

Oorlogen

Naast de waarde van de dollar heeft de prijsstijging van benzine ook te maken met de oorlogen in de wereld. "Door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, hebben we de Russische benzine in de ban gedaan. Daardoor stijgt de prijs automatisch, omdat het aanbod beperkter wordt", legt de directeur van United Consumers verder uit.

"Door die oorlogen zie ik het niet rooskleurig in, maar dat is mijn eigen gevoel. Het kan zo snel ineens veranderen. Als bijvoorbeeld een land als Saoedi-Arabië onderdeel zou worden van de oorlog in het Midden-Oosten, zou de prijs van benzine ook weer flink gaan stijgen", voegt Van Sems eraan toe.

Of en hoe lang de stijging van de benzineprijs doorgaat, is niet te voorspellen en afhankelijk van het nieuws in de wereld. Het blijft dus een verrassing als we naar de benzinepomp rijden.