Wegenbelasting in Zuid-Holland opnieuw iets omhoog

De wegenbelasting in Zuid-Holland gaat volgend jaar opnieuw omhoog. Dat betekent een extra kostenpost van iets meer dan 2 euro per jaar voor een kleine stadsauto, ruim 6 euro voor een middenklasser en bijna 11 euro voor een SUV. Zuid-Holland verwacht in 2027 zo'n 510 miljoen euro binnen te krijgen via de opcenten, het deel van de motorrijtuigenbelasting dat naar de provincie gaat.

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Onderhoud en vernieuwing

Een groot deel daarvan is bedoeld voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale wegen, bruggen, sluizen en wateren. Dit jaar ontvangt Zuid-Holland zo'n 490 miljoen euro aan wegenbelasting. Dat is de belangrijkste bron van inkomsten voor provincies naast de miljarden die het Rijk via het provinciefonds verdeelt. Zuid-Holland heeft met afstand de hoogste opcenten van alle provincies. Al jaren stijgt het tarief in de provincie met de meeste inwoners.