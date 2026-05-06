Spaarrentes stijgen, maar niks doen kan je honderden euro's per jaar kosten

De spaarrentes stijgen doordat banken verwikkeld zijn in een rentestrijd, meldt spaarplatform Raisin. Daardoor kan het verschil in rendement voor spaarders oplopen tot honderden euro's per jaar. Wie niets doet, kan dus flink wat geld mislopen. In dit artikel leggen we uit hoe je van die hogere rente kunt profiteren.

Vooral bij spaardeposito's loopt de rente op. Dat is een speciale spaarrekening waarbij je tijdelijk niet bij je geld kunt. Op zo'n rekening is de rente sinds kort weer 3 procent als je je geld een jaar vastzet.

De vorige keer dat de rente zo hoog lag, was in december 2024. Volgens Raisin geven banken de recente stijgingen op de kapitaalmarkt nu direct door aan consumenten. Daarmee hopen ze een stabiele financiering aan te trekken. En daar kunnen spaarders van profiteren, zeker vergeleken met de lagere rentes bij traditionele banken.

'Tradionele banken doen niets'

Volgens Raisin doen de grote traditionele banken namelijk vrijwel niets, terwijl bij concurrenten de rente behoorlijk stijgt. "Door de overvloed aan liquiditeit blijft de rente voor de trouwe spaarder hier steken", aldus de spaarvergelijker. In gewone mensentaal: die banken (ING, Rabobank, ABN Amro) hebben toch al genoeg klanten en hoeven dus niet in actie te komen.

Het verschil tussen de concurrerende banken en traditionele spaarders is nu gegroeid tot bijna 1 procentpunt. Raisin rekent voor dat iemand met een behoorlijke buffer van zo'n 50.000 euro spaargeld gemiddeld nu 500 euro per jaar aan rendement laat liggen. Maar ook met een bescheidener bedrag kan het al best wat schelen.

Rente bij de drie grote banken Vrij opneembare spaarrekening: ABN Amro: 1,25% ING Bank: 1,25% (tot 10.000 euro daarna 1,00%) Rabobank: 1,40% (tot 20.000 euro daarna 1,30%) Depositorente bij 1 jaar vast: ABN Amro: 1,80% ING Bank: 1,60% (tot 10.000 euro daarna 1,65%) Rabobank: 1,65%

Hoe profiteer je van hogere rente?

Er zijn verschillende websites waarop je hogere spaarrentes kunt vergelijken. Het is daarbij belangrijk om eerst de actierentes eruit te filteren. Dat zijn tijdelijke aanbiedingen waarbij banken korte tijd een hoge rente geven, maar die na enkele maanden weer verlagen. Soms zelfs naar een rente die nauwelijks hoger is dan bij een traditionele bank. Filter je die acties eruit, dan zie je bij vergelijkingssite Geld.nl dat Anadolubank momenteel de hoogste spaarrente biedt van Nederlandse banken: ongeveer 1,90 procent per jaar.

Geen bekende naam? Verderop in dit artikel lees je of dat erg is en of je daarmee een risico loopt. Kijk je naar banken buiten Nederland, dan loopt de rente verder op. Zo biedt het Duitse Scalable Capital momenteel een rente van 2,50 procent per jaar. Dit zijn rentes op vrij opneembare spaarrekeningen, waarbij je op ieder moment bij je geld kunt.

3 procent rente per jaar

Dan zijn er nog de rekeningen waar je een tijdje niet aan je geld kan komen. Spaardeposito's kan je voor verschillende looptijden openen. Voor 1 jaar is de rente momenteel bij BigBank het hoogste, de Estse bank geeft momenteel 3,00 procent rente per jaar. Afsluiten van zo'n rekening is te regelen via de online spaarrekeningvergelijkers.

Wil je bij een Nederlandse bank sparen? Dan is Garanti BBVA International momenteel met 2,65% per jaar voor een 1-jarige depositorekening de bank die het hoogste rentepercentage geeft.

Is sparen bij een andere bank risicovol?

Al met al kunnen de hogere spaarrentes flink meer rendement opleveren dan wanneer je je geld laat staan op een rekening bij de bank waar je al jaren zit. Maar is sparen bij een andere of buitenlandse bank niet risicovol?

Binnen de Europese Unie heeft ieder land een zogenoemd depositogarantiestelsel. Op de website van De Nederlandsche Bank staat een video waarin dat garantiestelsel wordt uitgelegd. Volgens de Rijksoverheid geldt sinds 2010 in elk EU-land een garantie tot 100.000 euro spaargeld per persoon, per bank.

Gaat een bank failliet, dan moet het nationale garantiestelsel van dat land ervoor zorgen dat spaarders hun geld terugkrijgen. In Nederland wordt dat geregeld door De Nederlandsche Bank. Volgens de Rijksoverheid moet het spaargeld in de meeste gevallen binnen twintig werkdagen worden terugbetaald.

Let er daarom goed op of een Nederlandse of buitenlandse spaarrekening onder het depositogarantiestelsel valt. Op vergelijkingssites staat dat meestal duidelijk vermeld. Vrijwel alle bekende spaarrekeningen binnen de EU hebben zo'n garantie.

Aanbieders stunten met rente

De spaarrente is dus zeker de laatste tijd aantrekkelijk om eens te vergelijken. Er zijn dan ook steeds meer aanbieders die actief stunten met hun rente. Als je het trucje door hebt en het geen probleem vindt om over te stappen is het ook gunstig om de echte stunts mee te nemen in je vergelijking. Zo bieden sommige banken rentes aan op vrij opneembare spaarrekeningen tot wel 2,8 procent voor de eerste zes maanden.