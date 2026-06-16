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Schoolkampen op 'arme scholen' gaan vaker niet door

Geld

Vandaag, 18:56

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Optreden op de bonte avond, griezelen tijdens een nachtelijke dropping en keten in stapelbedden: voor veel Nederlanders waren hun schoolkampen hoogtepunten van de basisschoolperiode. Maar menig kind lijkt deze onvergetelijke ervaring te moeten gaan missen. Meer scholen hebben moeite om schoolkampen en andere reisjes rond te krijgen.

Dat het lastiger is geworden, komt door een wijziging in de wet op de Vrijwillige Bijdrage. Sinds 2021 is het volledig vrijwillig voor ouders om geld te betalen aan school voor uitjes, de bedoeling is dat daardoor ieder kind mee kan. Maar nu blijkt de wet soms averechts te werken en juist de ongelijkheid binnen Nederland te vergroten.

Arme gezinnen

Dat komt doordat de ouders van kinderen uit financieel minder bedeelde milieus vaak het geld niet kunnen missen. Op scholen waarop relatief gezien veel kinderen uit arme gezinnen zitten, betekent dit dat het kamp vaker niet door kan gaan.

In de video bovenaan meer over de moeite die scholen hebben met het betalen van kamp en de reactie van het Jeugdeducatiefonds.

Door Redactie Hart van Nederland

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