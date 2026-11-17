Bewoners van een flat aan het Bachplein in Schiedam zijn verrast door een gulle gever. Bewoners krijgen van een vooralsnog onbekend iemand briefgeld in hun brievenbus. Zowel zij als de politie staan voor een raadsel.

Dat meldt omroep Rijnmond. Het gaat om meer dan tien bewoners waarbij een briefje door de brievenbus is gedaan. Het leidt tot veel verbazing. “Dan denk je ‘heeft iemand schuld bij mij?’ Maar dat heb ik helemaal niet", zegt een bewoonster tegen de omroep. Bij het geld zit geen kaart of brief met uitleg.

Twee jaar terug was in Rotterdam sprake van een zelfde soort mysterie. Daar werd een vrouw ineens verrast met geld in haar brievenbus: eerst 250 euro, toen 600 euro en toen 1000 euro. "Als dank voor het goeds dat je voor mij gedaan hebt." En ook deze vrouw wist niet van wie de grote geldbedragen kwamen.