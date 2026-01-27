Online goedkoper? Deze huismerkproducten zijn een stuk duurder op webshops

Wie denkt online altijd goedkoper uit te zijn dan in de winkelstraat, komt bedrogen uit. De Telegraaf heeft uitgezocht hoeveel duurder simpele huismerkproducten op grote webshops zijn. Spullen die je normaal voor een prikkie koopt, gaan online soms voor tien keer over de kop.

Webshops als Bol.com en Amazon bieden producten aan van bekende ketens zoals Ikea, Lidl, Etos en Action. Het gaat vaak niet eens om luxe producten die online een stuk duurder zijn, maar juist om alledaagse spullen. Denk aan schoonmaakmiddelen, keukenapparaten en stekkerdozen.

Zo kost een huismerk-badkamerreiniger bij Action iets meer dan een euro. Wie hetzelfde product via Bol.com koopt, is al snel een tientje kwijt. Een ander voorbeeld dat de krant vond, is van een kruik bij de Etos. In de winkel betaal je 8 euro, terwijl dezelfde kruik op Bol.com 17 euro kost. En waar een stekkerdoos bij de Ikea 19,99 euro kost, betaal je op Amazon 36,50 euro.

'Forse afzetterij'

De Consumentenbond noemt deze praktijk forse afzetterij die misleidend is voor klanten. Ook de betrokken winkelketens zitten ermee in hun maag. Zij zien hun eigen goedkope producten voor veel hogere prijzen online verschijnen, zonder daar zelf beter van te worden.

Toch is het lastig om hier iets tegen te doen, vertelt de Consumentenbond tegen De Telegraaf. Webshops mogen namelijk zelf bepalen welke prijzen ze vragen. Bol.com werkt met verkooppartners en stelt die prijzen niet zelf vast. Het bedrijf zegt in een reactie aan de krant wel in te grijpen als dat nodig is. Amazon onderzoekt de kwestie.