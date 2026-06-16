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Bijzondere vondst in bieb Oss: honderden euro's verstopt tussen bladzijdes

Bijzondere vondst in bieb Oss: honderden euro's verstopt tussen bladzijdes

Geld

Vandaag, 20:56

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Medewerkers van de bibliotheek van Oss hebben een bijzondere vondst gedaan. Bij het innemen van een boek zaten zes briefjes van vijftig euro tussen de bladzijdes. Dat meldt Omroep Brabant dinsdagavond.

'De duurste boekenlegger ooit gespot!', schrijft de bibliotheek op Instagram. Na de ontdekking, hebben de medewerkers contact opgenomen met de laatste lener van het boek, die even later opgelucht zijn driehonderd euro kwam ophalen.

De bibliotheek is blij dat het geld weer bij de eigenaar is. Al hadden ze stiekem wel al een leuke bestemming voor het geld bedacht: een luxe teamuitje. 'Moraal van het verhaal: check altijd even je boek voordat je het inlevert, je weet maar nooit welke verborgen schat erin zit!'

Beeld: Bibliotheek Oss

Door Redactie Hart van Nederland

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