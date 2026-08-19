'Nachtje weg in eigen land duurder door toeristenbelasting'

Wie een nachtje weggaat in eigen land, krijgt steeds vaker te maken met een hogere toeristenbelasting. Nederlandse gemeenten leunen voor hun inkomsten namelijk steeds meer op deze heffing. Het aandeel van de toeristenbelasting in alle gemeentelijke belastingopbrengsten is in 10 jaar tijd ruim verdubbeld, meldt het Financieele Dagblad.

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In 2017 was de toeristenbelasting goed voor 4 procent van de totale gemeentelijke belastingopbrengsten. Dit jaar is dat gestegen naar 10 procent. Gemeenten mogen zelf bepalen hoeveel toeristenbelasting bezoekers moeten betalen.

Amsterdam haalt er veel geld mee op

Vooral Amsterdam haalt een flink deel van zijn belastinginkomsten uit bezoekers die in de stad overnachten. Bijna een kwart van de belastinginkomsten van de hoofdstad komt dit jaar uit de toeristenbelasting.

Hoeveel je aan toeristenbelasting betaalt, verschilt per gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen welk bedrag of percentage zij vragen aan bezoekers die er overnachten. Het geld gebruiken ze bijvoorbeeld om wegen te onderhouden.