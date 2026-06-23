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Kiezen tussen eten en een rekening: steeds meer Nederlanders komen lastig rond

Geld

Vandaag, 22:29

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Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Nibud onder ruim 2.500 Nederlanders. 38 procent van de huishoudens zegt financieel moeilijk rond te komen. Twee jaar geleden was dat nog 32 procent.

Ook de zorgen nemen toe: een derde van de Nederlanders maakt zich regelmatig zorgen over geld en een kwart verwacht dit jaar rekeningen niet altijd te kunnen betalen. Veel huishoudens hebben bovendien weinig spaargeld achter de hand. Bijna een derde heeft maximaal 2.500 euro op de spaarrekening staan.

Vooral jongvolwassenen, huurders, mensen met een laag of wisselend inkomen en uitkeringsgerechtigden zijn kwetsbaar. Onder jongvolwassenen is het aandeel dat moeilijk rondkomt zelfs gestegen naar 54 procent.

Keuzes maken

Voor Premie uit Heesch zijn de cijfers herkenbaar. Door gezondheidsproblemen, een scheiding en schulden kwam zij financieel in de problemen terecht. Ze leeft van een uitkering en krijgt hulp bij haar administratie en schulden. Voor haar draait het dagelijks om moeilijke keuzes: boodschappen schrappen, besparen op eten en haar kinderen niet altijd kunnen geven wat ze nodig hebben of graag willen.

In bovenstaande video doet Premie haar verhaal.

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Door ANP

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