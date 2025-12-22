Venijnige bedwantsen aan boord van KLM, gedupeerden eisen tonnen

Luchtvaartmaatschappij KLM zou kampen met de hardnekkige aanwezigheid van bedwantsen aan boord van enkele toestellen. Dit heeft geleid tot een rechtszaak waarbij vermeende slachtoffers twee ton aan schadevergoeding eisen van KLM, meldt De Telegraaf.

De gedupeerden reisden met hun twee kinderen in de business class van Atlanta in de Verenigde Staten naar Amsterdam, maar voelden tijdens de reis iets kriebelen. Op foto's is te zien dat de lichamen van de vier gezinsleden onder de rode vlekken zitten, volgens henzelf als gevolg van beten van de bedwantsen, ook wel wandluis genoemd.

"Omdat dit een lopende juridische kwestie betreft, kunnen wij op dit moment niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. KLM zal te zijner tijd via de juiste juridische kanalen reageren", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Bij KLM bedachten ze in november een oplossing voor collega’s die nét niet fit to fly zijn, maar ook niet thuis willen zitten: