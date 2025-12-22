Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Venijnige bedwantsen aan boord van KLM, gedupeerden eisen tonnen

Venijnige bedwantsen aan boord van KLM, gedupeerden eisen tonnen

Geld

Vandaag, 15:43

Link gekopieerd

Luchtvaartmaatschappij KLM zou kampen met de hardnekkige aanwezigheid van bedwantsen aan boord van enkele toestellen. Dit heeft geleid tot een rechtszaak waarbij vermeende slachtoffers twee ton aan schadevergoeding eisen van KLM, meldt De Telegraaf.

De gedupeerden reisden met hun twee kinderen in de business class van Atlanta in de Verenigde Staten naar Amsterdam, maar voelden tijdens de reis iets kriebelen. Op foto's is te zien dat de lichamen van de vier gezinsleden onder de rode vlekken zitten, volgens henzelf als gevolg van beten van de bedwantsen, ook wel wandluis genoemd.

"Omdat dit een lopende juridische kwestie betreft, kunnen wij op dit moment niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen. KLM zal te zijner tijd via de juiste juridische kanalen reageren", zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

Bij KLM bedachten ze in november een oplossing voor collega’s die nét niet fit to fly zijn, maar ook niet thuis willen zitten:

Geen 'beef or chicken' maar bingo en een bakkie: stewardessen helpen in verzorgingshuizen
2:13

Geen 'beef or chicken' maar bingo en een bakkie: stewardessen helpen in verzorgingshuizen

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.