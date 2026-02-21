Huishoudbeurs van start: zo duur is een dagje rondsnuffelen

Heb je nog een dagcrème, pan of een handige gadget nodig? Dan kun je je hart ophalen bij de Huishoudbeurs, die zaterdag van start is gegaan in Amsterdam. Vorig jaar kwamen hier meer dan 108.000 mensen op af, en dit jaar verwacht de organisatie nóg meer bezoekers. Tassen vol koopjes gaan mee naar huis, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Want wat ben je nou echt kwijt aan zo'n dagje uit?

Naast het kopen van spulletjes bij een stand, zoals cosmetica of een stofzuiger, moet je ook rekening houden met de volgende kosten: vervoer, parkeren, tickets, eten en workshops.

Vervoer

Door alle drukte wordt aangeraden om te komen met het openbaar vervoer. Een prijs van een dagkaart hangt af van je vertrekstation. Een dagretour naar station Amsterdam RAI kost bijvoorbeeld 22,80 euro vanaf Deventer, 33,30 euro vanaf Groningen en 24,80 euro vanaf Eindhoven Centraal.

Wil je toch liever met de auto naar de beurs? Dan betaal je 6,00 euro per uur in de parkeergarages bij de RAI. Er is een maximum van 36,00 euro per dag. Motoren kunnen gratis parkeren in een parkeervak voor motoren buiten de garage.

Ticket en koopjes

Als je eenmaal voor de ingang staat, moet je een toegangsticket hebben. Een dagticket kost bijna 24 euro. Ga je liever een middagje of een avond? Dan heb je een middagticket voor 12,95 euro of een avondticket voor 7,95 euro. Er zijn ook VIP-opties: een VIP upgrade kost 34,95 euro en een VIP arrangement 49,95 euro. Daarbij zitten extra's als een lunch, een borrel en een goodiebag inbegrepen. Bij voorverkoopacties kan de korting oplopen tot ongeveer 7 euro.

Eenmaal binnen blijkt de verleiding groot. Vorig jaar deed 99 procent van de bezoekers een aankoop. Gemiddeld besteedden mensen 119 euro per persoon bij de stands.

Totaal

Tel je alles bij elkaar op, dan kan het hard gaan. Iemand die met de trein uit Groningen komt (33,30 euro), een dagticket koopt (bijna 24 euro) en gemiddeld 119 euro uitgeeft aan aankopen, zit al rond de 176 euro. Kom je met de auto en parkeer je een hele dag in de RAI, dan kan daar nog eens maximaal 36 euro bovenop komen.

Daarbij zijn workshops nog niet meegerekend. Voor 19,50 euro kun je bijvoorbeeld een lijst maken met oesters of een grote jakobsschelp. Een leren brillenhoes maken kost ongeveer een tientje en voor zo'n 25 euro maak je een eigen bedelketting. Ook eten en drinken op de beurs zorgen voor extra kosten. Wie dat wil beperken, kan ervoor kiezen zelf eten mee te nemen of gebruik te maken van een VIP-ticket waar onder meer een lunch bij zit.