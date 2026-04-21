Geldmaat start proef: op deze plekken kun je straks 100 euro pinnen

Geld

Vandaag, 18:00 - Update: 50 seconden geleden

Grote bedragen opnemen? Bij pinautomaten kun je straks ook biljetten van 100 euro krijgen. Geldmaat start een proef in 46 automaten verspreid over Nederland.

Op dit moment is 50 euro het hoogste biljet dat je kunt pinnen. Volgens Geldmaat is er steeds meer vraag naar grotere bedragen, onder meer door inflatie. Alles wordt duurder, waardoor mensen vaker meer contant geld nodig hebben voor dezelfde uitgaven.

De organisatie zegt ook regelmatig vragen te krijgen van klanten die graag 100 euro willen opnemen. Samen met De Nederlandsche Bank wordt nu onderzocht hoe groot die behoefte echt is.

Zes maanden

De proef start in de eerste week van mei en loopt zes maanden. Het gaat om 46 Geldmaatwinkels, vooral in grote steden en winkelcentra. Het gaat om alle Geldmaatwinkels, behalve in Tilburg.

Waar staan Geldmaatwinkels?

Drenthe

  • Assen

Flevoland

  • Lelystad

  • Almere

Friesland

  • Leeuwarden

Gelderland

  • Deventer

  • Apeldoorn

  • Doetinchem

  • Arnhem

  • Nijmegen

Groningen

  • Groningen

Limburg

  • Venlo

Noord-Brabant

  • Helmond

  • Eindhoven

  • Tilburg (geen 100 euro)

  • Den Bosch

Noord-Holland

  • Alkmaar

  • Purmerend

  • Zaandam

  • Amsterdam

  • Haarlem

  • Hilversum

Overijssel

  • Zwolle

Utrecht

  • Amersfoort

  • Utrecht

Zeeland

  • Terneuzen

  • Middelburg

Zuid-Holland

  • Leiden

  • Zoetermeer

  • Gouda

  • Delft

  • Rotterdam

  • Vlaardingen

  • Spijkenisse

  • Dordrecht

Waar de Geldmaatwinkels zich precies bevinden, zie je hier.

Om te voorkomen dat klanten onbedoeld een biljet van 100 euro opnemen, is dit alleen beschikbaar na een bewuste keuze.

Na de proef wordt gekeken of het aanbieden van 100 eurobiljetten op grotere schaal wordt ingevoerd.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

