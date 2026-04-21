Geldmaat start proef: op deze plekken kun je straks 100 euro pinnen

Grote bedragen opnemen? Bij pinautomaten kun je straks ook biljetten van 100 euro krijgen. Geldmaat start een proef in 46 automaten verspreid over Nederland.
Op dit moment is 50 euro het hoogste biljet dat je kunt pinnen. Volgens Geldmaat is er steeds meer vraag naar grotere bedragen, onder meer door inflatie. Alles wordt duurder, waardoor mensen vaker meer contant geld nodig hebben voor dezelfde uitgaven.
De organisatie zegt ook regelmatig vragen te krijgen van klanten die graag 100 euro willen opnemen. Samen met De Nederlandsche Bank wordt nu onderzocht hoe groot die behoefte echt is.
De proef start in de eerste week van mei en loopt zes maanden. Het gaat om 46 Geldmaatwinkels, vooral in grote steden en winkelcentra. Het gaat om alle Geldmaatwinkels, behalve in Tilburg.
Drenthe
Assen
Flevoland
Lelystad
Almere
Friesland
Leeuwarden
Gelderland
Deventer
Apeldoorn
Doetinchem
Arnhem
Nijmegen
Groningen
Groningen
Limburg
Venlo
Noord-Brabant
Helmond
Eindhoven
Tilburg (geen 100 euro)
Den Bosch
Noord-Holland
Alkmaar
Purmerend
Zaandam
Amsterdam
Haarlem
Hilversum
Overijssel
Zwolle
Utrecht
Amersfoort
Utrecht
Zeeland
Terneuzen
Middelburg
Zuid-Holland
Leiden
Zoetermeer
Gouda
Delft
Rotterdam
Vlaardingen
Spijkenisse
Dordrecht
Waar de Geldmaatwinkels zich precies bevinden, zie je hier.
Om te voorkomen dat klanten onbedoeld een biljet van 100 euro opnemen, is dit alleen beschikbaar na een bewuste keuze.
Na de proef wordt gekeken of het aanbieden van 100 eurobiljetten op grotere schaal wordt ingevoerd.