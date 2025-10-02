Een tikkie anders: maak er een potje van met de nieuwe bank BUUT

Je kinderen leren omgaan met geld is soms een uitdaging. Precies daarom is er BUUT, een gloednieuwe bank speciaal voor jongeren én hun ouders. Met de handige digitale potjes houd je je geld gescheiden, maar toch op één plek.

Betalen en sparen wordt nu wel heel makkelijk. De nieuwe bank BUUT helpt specifiek tieners van 10 tot en met 16 jaar en de ouders slim om te gaan met geld. Het is simpel en werkt zo: je betaalt met je betaalpotjes en spaart met je spaarpotjes.

Potje hier en daar met BUUT

De betaalpotjes zijn gekoppeld aan de BUUT pinpas die je kind krijgt. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een potje maken voor snacks op school en kleedgeld. Wanneer ze vervolgens in de winkel gaan betalen, kunnen ze in de app gemakkelijk het betaalpotje aanklikken. Zo weet jij, maar ook je kind dat het van het juiste potje afgeschreven wordt en verdwijnt het niet van de grote hoop. Goed voor de zelfstandigheid en superhandig toch?

De spaarpotjes zijn er om te sparen, zodat kinderen écht leren wat het betekent om geld opzij te zetten voor hun doelen. Voor hun vakantie, nieuwe schoenen, concertkaartjes en ga zo nog maar even door. Met BUUT kan je als vader of moeder meekijken, je kind zien groeien en langzaamaan loslaten. Een win-win situatie: jij het inzicht en zij de zelfstandigheid die ze zo graag willen.

Wildebras in de bres

Over winnen gesproken. Influencer en presentator Wildebras ging samen met BUUT [link naar video] op zoek naar jongeren die er een potje van hebben gemaakt. Zoals per ongeluk urenlang bellen naar het buitenland bijvoorbeeld. Iets wat veel van ons weleens is overkomen.

Influencers Niek Roozen, Nina Schotpoort en Linktijger helpen deze jongeren door middel van challenges om het geld weer terug te verdienen. Ook zij hebben vroeger namelijk weleens onverstandige uitgaven gedaan. Zo vertelt Niek bijvoorbeeld dat hij ooit voor 300 euro is opgelicht toen hij een tweedehands telefoon kocht online en Nina noemt haar oude haar extensions een miskoop. Misschien is zo’n challenge inspiratie voor wanneer jouw kind een financiële blunder maakt?

Krijg 25 euro van BUUT

Dat lees je goed! BUUT geeft iedereen die een rekening opent 25 euro cadeau. Wat ook lekker is: je krijgt 3% rente op je eerste 1500 euro aan spaargeld. Check de voorwaarden.

Wil je je kinderen zelfstandiger leren omgaan met geld? Open dan een rekening bij BUUT.