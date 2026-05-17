Duizenden klanten ABN AMRO kunnen niet bij geld door grote storing

Duizenden mensen klagen zondagochtend over problemen met de app van ABN AMRO. Op storingswebsite Allestoringen.nl loopt het aantal meldingen snel op. "Belachelijk dit weer. ABN AMRO kennende duurt dit weer de hele dag", laat gebruiker Nancy weten.

Gebruikers van ABN AMRO krijgen bij het openen van de app een of meerdere foutcodes te zien. Daardoor is het niet mogelijk om via de app bankzaken te regelen, zoals geld overmaken of het saldo bekijken. Ook inloggen via de website lukt meerdere mensen niet. Sommige klanten melden daarnaast dat geld opnemen met hun bankpas of pinnen niet werkt.

Gebruikers die de toch app openen worden nu begroet door een groot rood vlak waarop wordt uitgelegd dat er een storing is en dat de app, internet bankieren en betalingen via iDEAl het momenteel niet doen. "Probeert het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak."

Duizenden klachten

Volgens Allestoringen.nl kwamen de eerste meldingen rond 09.45 uur binnen. Om 11.00 uur stond het aantal klachten op ruim 7400. Op de site hopen mensen dat ze snel weer bij hun geld kunnen. Zo zegt gebruiker Marjolijne: "Ik hoop dat er vandaag iemand bij ABN wakker is en dit zo snel mogelijk gaat fixen."

Ook gebruiker CJ is de problemen zat: "Word misschien tijd om naar een andere bank te gaan ik word echt super moe van ABN AMRO altijd maar storing kan niet eens naar winkel om ontbijt te halen of andere dingen."