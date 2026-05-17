Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Duizenden klanten ABN AMRO kunnen niet bij geld door grote storing

Geld

Vandaag, 10:57

Link gekopieerd

Duizenden mensen klagen zondagochtend over problemen met de app van ABN AMRO. Op storingswebsite Allestoringen.nl loopt het aantal meldingen snel op. "Belachelijk dit weer. ABN AMRO kennende duurt dit weer de hele dag", laat gebruiker Nancy weten.

Gebruikers van ABN AMRO krijgen bij het openen van de app een of meerdere foutcodes te zien. Daardoor is het niet mogelijk om via de app bankzaken te regelen, zoals geld overmaken of het saldo bekijken. Ook inloggen via de website lukt meerdere mensen niet. Sommige klanten melden daarnaast dat geld opnemen met hun bankpas of pinnen niet werkt.

Is Nederland klaar voor een cashloze samenleving? Ontdek het in de video bovenaan dit artikel.

Gebruikers die de toch app openen worden nu begroet door een groot rood vlak waarop wordt uitgelegd dat er een storing is en dat de app, internet bankieren en betalingen via iDEAl het momenteel niet doen. "Probeert het later nog eens. Onze excuses voor het ongemak."

Beeld: ABN AMRO

Beeld: ABN AMRO

Duizenden klachten

Volgens Allestoringen.nl kwamen de eerste meldingen rond 09.45 uur binnen. Om 11.00 uur stond het aantal klachten op ruim 7400. Op de site hopen mensen dat ze snel weer bij hun geld kunnen. Zo zegt gebruiker Marjolijne: "Ik hoop dat er vandaag iemand bij ABN wakker is en dit zo snel mogelijk gaat fixen."

Ook gebruiker CJ is de problemen zat: "Word misschien tijd om naar een andere bank te gaan ik word echt super moe van ABN AMRO altijd maar storing kan niet eens naar winkel om ontbijt te halen of andere dingen."

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.