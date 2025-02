Dit is de grootste geldprijs op de radio op dit moment

Een prijs van minimaal 34.000 euro, wie wil dat nou niet? In de studio van Radio 10 staat sinds maandag 6 januari een kluis met een gouden envelop die heel veel geld waard is. Hoe kun je hem winnen? Heel simpel. Je moet de juiste vraag raden.

Sinds maandag 6 januari zijn de luisteraars van Radio 10 in de ban van het gloednieuwe spel De Juiste Vraag. Het antwoord op de vraag is bekend. Jij als luisteraar bent maar één vraag verwijderd van de jackpot, maar dat moet dan wel De Juiste Vraag zijn. “We draaien het bij dit spel een keertje om. Wij geven het antwoord en het is aan jou om te raden welke vraag erbij hoort”, vertelt Ochtendshow-dj Lex Gaarthuis. “Je kunt elke werkdag tussen 06.00 en 10.00 uur op drie momenten meespelen. Het enige wat je hoeft te doen is tijdens deze uren op de knop drukken in de Radio 10 app.”

Het is wel verstandig om voor die tijd alvast goed na te denken over wat De Juiste Vraag zou kunnen zijn. Het blijkt namelijk nog niet zo makkelijk om deze te raden.

Het antwoord is ‘in het midden’, maar daar kunnen natuurlijk heel veel vragen bij horen. Zo dacht iemand ‘Waar zit het gat van een donut?’, maar denken mensen ook aan gezegdes als ‘Waar ligt de waarheid?' Lex Gaarthuis

Het is luisteraars de afgelopen weken nog niet gelukt om De Juiste Vraag te raden. De jackpot staat inmiddels al op meer dan 34.000 euro.

Na ruim zeven weken spelen vindt Lex het de hoogste tijd om luisteraars een klein beetje in de juiste richting te duwen met een eerste hint. “Hiermee kun je een bepaalde hoek helemaal uitsluiten.”

De hint zie je terug in de video bovenaan de pagina.