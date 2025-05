Geen mini-bieb maar energiekastje: Brenda geeft mensen energiebesparende spullen

Er moet structureel geld vrijgemaakt worden om energiearmoede tegen te gaan, zeggen Natuur & Milieu, de FIX Brigade en de Energiebank. Mensen met een laag inkomen en een te hoge energierekening kunnen wel aanspraak maken op het Noodfonds (als deze niet overbezet is), maar dat is water naar de zee dragen, aldus de organisaties. Mensen met een lager inkomen moeten in staat worden gesteld hun huis te verduurzamen om zo die rekening voor eens en voor altijd omlaag te krijgen.

Brenda uit Dieren herkent het probleem. Ze kreeg haar energierekening niet omlaag en schakelde daarom een coach in. Met hulp van een energiemeter, tochtstrips, een lager ingestelde verwarmingsketel en een infraroodpaneel wist ze haar gasverbruik terug te brengen van 1700 naar 1100 kubieke meter.

De beloning? Een onverwachte teruggave van 715 euro. "Ik ben er een sport van gaan maken", vertelt ze. "Ik begon energiekastjes op te hangen en in te richten." Die energiekastjes, kleine buurtkastjes vergelijkbaar met minibiebs, maar dan gevuld met energiebesparende spullen, groeiden uit tot een succesformule in de gemeente Rheden. Brenda bepaalt de inhoud: "Deze maand zat er een koelkastthermometer in, daar kan je 60 euro per jaar mee besparen." De kastjes staan bij betrokken buurtbewoners in de tuin of op een pleintje.

Bekijk in bovenstaande video hoe Brenda te werk gaat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Het Noodfonds Energie, voor hulp bij het betalen van de energierekening, krijgt er volgens staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken, VVD) dit jaar geen extra geld bij. Het kabinet had er 56,3 miljoen euro voor uitgetrokken, maar dat is nu al op.