Deze grote banken maken hun betaalrekening duurder

Geld

Vandaag, 21:39

Mensen die hun bankzaken doen bij de grote banken ING en ABN Amro moeten komend jaar meer betalen voor hun betaalrekening. Bij ING betaal je soms tot wel 30 cent per maand extra voor reguliere betaalrekeningen. Bij ABN Amro is dat zelfs twee keer zoveel.

De verhogingen zijn volgens de banken nodig omdat ze zelf meer kosten moeten maken. Bij ABN Amro zitten de extra kosten bijvoorbeeld in het monitoren van witwasactiviteiten van klanten en de Gesprek Check.

ING zegt dat klanten meer moeten betalen vanwege "voortdurende inspanningen om het betalingsverkeer veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig te houden".

Er is de laatste jaren veel veranderd bij Nederlandse banken, vaak zijn het vooral ouderen die last hebben van bijvoorbeeld het sluiten van kantoren.

Banken blijven kantoren sluiten, vooral ouderen zijn de dupe
1:51

Banken blijven kantoren sluiten, vooral ouderen zijn de dupe

Niet alleen de betaalrekening wordt duurder. Ook voor creditcards brengen de banken hogere kosten in rekening. ING vraagt ook extra geld voor papieren afschriften.

Vorig jaar gingen ook bij die andere grote Nederlandse bank, de Rabobank, de kosten omhoog. Maar zij hebben de nieuwe tarieven nog niet bekendgemaakt.

