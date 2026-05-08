Consumentenbond: 'Compensatie woekerpolis Reaal kan uitbetaald worden'

Vandaag, 08:49

Ook klanten van Reaal kunnen definitief geld tegemoetzien als compensatie voor de woekerpolisaffaire. Meer dan 90 procent van de gedupeerden heeft ingestemd met de schikking die organisaties als de Consumentenbond en ConsumentenClaim ruim twee jaar geleden namens hen overeenkwamen. Daarmee kan het uitbetalen beginnen, meldt de Consumentenbond.

"Gelet op het grote aantal deelnemers is het controleren en uitbetalen van de claims een flinke uitdaging, maar we doen er alles aan om dit proces zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen", reageert Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim. Met de schikking was een bedrag van in ieder geval 70 miljoen euro gemoeid. Per aangemelde consument is dat zeker enkele honderden euro's per polis.

Reaal trekt 95 miljoen uit voor compensatie woekerpolisaffaire
Ook met ASR, Nationale-Nederlanden, Achmea en De Goudse troffen claimorganisaties zo'n schikking als compensatie voor de veel te hoge kosten voor beleggingsverzekeringen vanaf de jaren negentig. Alleen de deelnemers van De Goudse moeten nog stemmen over hun voorstel, de rest ging al akkoord.

Woekerpolisaffaire

Hoe zat het ook alweer met deze affaire? Consumenten vertrouwden erop dat verzekeraars hun premie slim zouden beleggen, zodat ze later een mooi vermogen zouden opbouwen. Maar de klanten werden onvoldoende geïnformeerd over de kosten die de verzekeraar inhield. Daardoor viel het rendement tegen en werden de beloofde eindbedragen niet gehaald.

Sinds 1993 werden in Nederland zeven miljoen woekerpolissen verkocht met een totale waarde van 100 miljard euro. In 2006 constateerde de Autoriteit Financiële Markten dat er veel mis was met de beleggingsverzekeringen. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Achmea schikt woekerpolisaffaire voor tientallen miljoenen euro's
