Bestel je bij Temu, AliExpress of Shein? Grote kans dat het duurder wordt

Koop je wel eens goedkope spullen bij webshops als Temu, AliExpress of Shein? Dan is de kans groot dat je daar vanaf november meer voor gaat betalen. De Europese Unie wil namelijk een extra heffing invoeren op pakketjes van buiten Europa.

Die maatregel geldt voor alle bestellingen onder de 150 euro. Hoe hoog de heffing precies wordt, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de kosten waarschijnlijk worden doorberekend aan de klant, waardoor producten duurder uitvallen.

Daar komt nog bij dat er vanaf 1 juli al een extra bedrag van 3 euro per pakketje wordt gerekend. Voor veel consumenten kan online shoppen buiten Europa daardoor een stuk minder aantrekkelijk worden.

Enorme stroom pakketjes terugdringen

Met de nieuwe regels wil de EU vooral iets doen aan de enorme hoeveelheid pakketjes die dagelijks Europa binnenkomt, vooral uit China. Die stroom is zo groot dat de douane het nauwelijks kan bijhouden.

"Europa is overspoeld door een tsunami van pakketten uit China, en de douaneautoriteiten konden dit simpelweg niet aan", zegt BEUC-voorman Agustín Reyna. "Deze hervorming begint het tij te keren en maakt het moeilijker voor gevaarlijke producten om de EU binnen te komen."

Uit controles blijkt dat er regelmatig iets mis is met producten. "Over het algemeen constateren we bij inspecties gemiddeld 30 procent overtredingen", klinkt het vanuit de controle.

De EU wil met de heffing het aantal pakketjes omlaag brengen en tegelijk beter kunnen controleren wat er binnenkomt. Ook kunnen webshops die herhaaldelijk onveilige producten verkopen een boete krijgen.