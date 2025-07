Worstellegende Hulk Hogan (71) overleden

De beroemde showworstelaar Hulk Hogan is op 71-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ. Hij stond bekend om zijn bijzondere uiterlijk met grote snor, een bandana en het altijd kapotmaken van zijn T-shirt.

Ook was de Amerikaanse beroemdheid fan en supporter van Donald Trump, de huidig president van de Verenigde Staten. Hij was dan ook op rally's - dat zijn partijbijeenkomsten - te vinden om zijn steun uit te spreken. Ook daar verscheurde hij zijn shirt, wat weer de nodige iconische televisiebeelden opleverde.

Naast het showworstelen en zijn steun aan de republikeinen was Hogan ook bekend van diverse tv-shows, zoals Hogan Knows Best en films als Rocky III.

Hij is thuis in Clearwater, Florida overleden aan een hartstilstand, zegt TMZ.

ANP